May 19, 2024 / 01:37 PM IST

Protest : ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) శ్రేణుల ఆందోళనలతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఆప్‌ కన్వీనర్‌ కేజ్రీవాల్‌ పిలుపుమేరకు కార్యకర్తలు, నాయకులు ఆదివారం ఉదయం నుంచే పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఆప్‌ కన్వీనర్‌ అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కూడా వారితోనే ఉన్నారు.

ఆప్‌ కార్యాలయం నుంచి ఢిల్లీ బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయానికి ఆప్‌ శ్రేణులు బయలుదేరగానే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఇక్కడ 144 సెక్షన్‌ ఉన్నదని, గుంపులుగా వెళ్లడానికి వీల్లేదని పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దాంతో పోలీసులకు ఆప్ శ్రేణులకు మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతున్నది.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal along with party leaders leaves from the party office in Delhi

AAP will hold a protest outside BJP HQ against the arrest of its party leaders. pic.twitter.com/upZ52tNJkP

— ANI (@ANI) May 19, 2024