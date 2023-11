November 20, 2023 / 11:40 AM IST

Anand Mahindra | ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్స్‌ (World Cup Final) భారతీయులకు తీవ్ర నిరాశ మిగిల్చింది. ఆది నుంచి వరుస విజయాలతో ఫుల్‌ జోష్‌ మీదున్న రోహిత్‌ సేన.. చివరి మ్యాచ్‌లో తడబాటుకు గురైంది. ఫలితంగా ఆస్ట్రేలియా (Australia) చేతిలో ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుని కప్పును చేజార్చుకుంది. ఈ ఓటమితో భారత క్రీడాలోకం తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ ఓటమిపై ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా (Anand Mahindra) తనదైన శైలిలో స్పందించారు. గెలుపు కోసం పోరాడిన టీమ్‌ఇండియాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అనుకున్న దానికంటే టీమ్‌ఇండియా అద్భుతంగా రాణించిందని అన్నారు. ఇలాంటి కష్టసమయంలో జట్టు సభ్యులకు మనమంతా అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు.

‘క్రీడలు వినయానికి గొప్ప గురువు. వరల్డ్‌ కప్‌లో టీమ్‌ఇండియా అన్ని విధాలుగా అద్భుతంగా రాణించింది. ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ విజయాలే సొంతం చేసుకుంది. గతంలో కంటే ఈ సమయంలోనే మనమంతా భారత క్రీడాకారులకు అండగా నిలవాలి. కానీ.. జీవితంలో ముందుకు సాగాలంటే ఓటమిని కూడా అంగీకరించాలి. స్వీకరించాలి కూడా. ఆ భావాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేయకూడదు. నేను నేర్చుకున్నది ఇదే. కాబట్టి, నా పరిస్థితిని ప్రతిబింబించేలా ఈ చిత్రాన్ని షేర్ చేస్తున్నా’ అంటూ ఆనంద్ మహీంద్రా ఓ పిక్ షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. మహీంద్రా ట్వీట్‌కు నెజటిన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ‘మీరు చెప్పింది అక్షరసత్యాలు సర్‌’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

—Sport is the greatest teacher of humility.

—Team India was amazing in every way and came much further than anyone had hoped for initially.

~~We need to support our men in blue now, more than ever.

Yes all of the above is true. But I’ve also learned that, in life, one should… pic.twitter.com/E3o5D7Lr7y

— anand mahindra (@anandmahindra) November 19, 2023