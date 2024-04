April 30, 2024 / 03:45 PM IST

Ramniwas Rawat : లోక్‌సభ ఎన్నికల వేళ మధ్యప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి షాక్‌ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ ఎమ్మెల్యే రామ్‌నివాస్‌ రావత్‌ రాజీనామా చేశారు. కాంగ్రెస్‌ రాజీనామా చేసి వెంటనే బీజేపీలో చేరారు. మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్‌ ఆయనకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు సీనియర్‌ నేత రామ్‌నివాస్‌ రావత్‌ దూరం కావడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ అనే చెప్పవచ్చు. రామ్‌నివాస్‌ షియోపూర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆరు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. కాగా, రామ్‌నివాస్‌ బీజేపీలో చేరిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Madhya Pradesh: 6-time MLA Ramniwas Rawat quits Congress and joins the BJP, in Sheopur, in the presence of CM Mohan Yadav. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/CmpvqzT2of

— ANI (@ANI) April 30, 2024