ఏదైనా వేడుక వ‌స్తే చాలు. బేక‌రీకి వెళ్లి కేక్ కొనుగోలు చేసి క‌ట్ చేయాల్సిందే.. ఎప్పుడూ ఇదే ప‌ద్ద‌తిలో సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవాలా? కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేయొచ్చు క‌దా. వెరైటీ అంటే మ‌రీ షాక్ అయ్యే విధంగా చేసేశారు. కూర‌గాయ‌లును క‌ట్ చేస్తున్నారు. ఇలా అయితే ఒక పీస్ మాత్ర‌మే వ‌స్తుంది అనుకుంటే పొర‌పాటే.. కేక్ సైజ్‌ను బ‌ట్టి పీసెస్ వ‌స్తాయి. ఎందుకంటే ఇది కూర‌గాయ‌ల ఆకారంలో ఉన్న కేక్ కాబ‌ట్టి.

పేరు వింటేనే కొంచెం కొత్త‌గా ఉంది క‌దా! వీడియో చూస్తే మ‌రింత ఆశ్చ‌ర్యానికి గుర‌వుతారు. వంకాయ‌, ఉల్లిగ‌డ్డ‌, నిమ్మ‌కాయ వంటి ఆకారాల‌తో కేక్ త‌యారు చేసి క‌ట్ చేస్తున్న వీడియో అంద‌రినీ అబ్బుర‌ప‌రుస్తున్న‌ది. అందుకే ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. వీటిని నైపుణ్యం క‌లిగిన ప్ర‌ముఖ చెఫ్ న‌టాలీ సైడ్స‌స‌ర్ఫ్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. 'నేను అక్షరాలా జీవించడానికి కేక్‌లను తయారుచేస్తాను, కాబట్టి ఇది నిజంగా నాతో మాట్లాడుతుంది' అనే శీర్షిక‌తో షేర్ చేశారు. ఈ కేక్స్ గురించి కామెంట్లు పెట్ట‌డానికి నెటిజ‌న్లు ఆస‌క్తి చూపుతున్నారు.

I literally make cakes like this for a living so this really speaks to me ???????? pic.twitter.com/507k4uXcEr