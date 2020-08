ఒక చెట్టు మీద కూర్చున్న గుడ్లగూబ అద్భుతమైన చిత్రం సోష‌ల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇంట‌ర్నెట్‌లో చాలా మంచి చిత్రాలున్నాయి. స‌మ‌యం వ‌చ్చిన‌ప్పుడు అవి వైర‌ల్ అవుతుంటాయి. అలాంటి ఫోటోను ఇప్పుడు ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ ఫోటోకు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అయ్యారు.

'ఒక కన్నుతో చెట్టు. మీకు న‌చ్చే ఉత్త‌మ ఫోటోల‌లో ఇది ఒక‌టి' అనే శీర్షికను జోడించారు నందా. ఈ శీర్షిక ఫోటోకు స‌రైన‌ది. ఒక గుడ్ల‌గూబ చెట్టు తొర్ర‌లో కూర్చొని ఎద‌రు చూస్తున్న‌ది. గుడ్ల‌గూబ ఒక క‌న్ను మాత్ర‌మే క‌నిపిస్తుంది. జాగ్ర‌త్త‌గా చూసిన త‌ర్వాతే ప‌క్షి ముక్కును గుర్తించ‌గ‌లుగుతారు. అయితే చెట్టు రంగు, గుడ్ల‌గూబ రంగు పోలి ఉండ‌డంతో చెట్టుకే క‌న్ను ఉన్న‌ట్లు క‌నిపిస్తుంది. అలా కొంచెం కూడా సందేహం లేకుండా చేయ‌డం ఫోటోగ్ర‌ఫీ ప్ర‌త్యేక‌త‌.

Tree with an eye????

One of the best camouflage that you will see.

(Screech Owl) pic.twitter.com/6hERQeYR7d