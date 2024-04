Vishal Busy In Rathnam Promotions Yetuvaipo Song Is Out Now

Rathnam | రత్నం ప్రమోషన్స్‌లో విశాల్‌ బిజీబిజీ.. ఎటువైపో సాంగ్ లాంఛ్

Rathnam | కోలీవుడ్ యాక్టర్ విశాల్ (Vishal) కాంపౌండ్ నుంచి రత్నం (Rathnam) టైటిల్‌తో వస్తోన్న చిత్రానికి హరి (Hari) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన రత్నం ఫస్ట్ షాట్‌ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

Rathnam | కోలీవుడ్ యాక్టర్ విశాల్ (Vishal) కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో ప్రస్తుతం విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌లో నటిస్తు్న్నాడు. రత్నం (Rathnam) టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరి (Hari) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ లుక్‌లో.. విశాల్‌ లారీలో నుంచి ఆవేశంతో దిగి కత్తి చేత పట్టి శత్రువులను చీల్చి్ చెండాడుతున్నట్టు కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. రత్నం ఫస్ట్ షాట్‌ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

రత్నం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏప్రిల్‌ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది విశాల్‌ టీం. ఇప్పటికే రాక్‌స్టార్‌ డీఎస్పీ కంపోజిషన్‌లో విడుదల చేసిన రత్నం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ Dont Worry Da Machiతోపాటు మరో రెండు పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా ఎటువైపో అంటూ సాగే నాలుగో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు.

పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో రత్నం డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను దక్కించుకోగా.. జీ టీవీ శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ మంచి ధరకు దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి-విశాల్‌ కాంబోలో వస్తున్న మూడో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సముద్రఖని, యోగిబాబు, గౌతమ్‌ వాసు దేవ్‌ మీనన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. స్టోన్ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్‌-జీ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతోంది.

ఎటువైపో సాంగ్..

రత్నం ఫస్ట్ షాట్‌..

