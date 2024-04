Satyabhama | కల్లారా మెలోడీ సాంగ్‌ ఆన్‌ ది వే.. కాజల్‌ సత్యభామ టీం క్రేజీ అప్‌డేట్‌

Satyabhama | టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల భామ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వంలో క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

April 24, 2024 / 08:07 PM IST

Satyabhama | టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల భామ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వంలో క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

పాపులర్ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్‌ పాడిన సత్యభామ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ కల్లారా సాంగ్‌ను ఏప్రిల్‌ 25న మధ్యాహ్నం 3.06 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ఇద్దరు రాణులు.. ఒకే ఫ్రేమ్‌.. ఒక అందమైన మెలోడీ సాంగ్‌ అంటూ శ్రేయాఘోషల్‌, డైరెక్టర్ అండ్ కాజల్ టీం దిగిన స్టిల్‌ను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవలే మేకర్స్ కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో మే 17న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించగా.. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ మూవీని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2తోపాటు హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

సత్యభామ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో



ట్రెండింగ్‌లో సత్యభామ స్టిల్స్‌..

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Read Today's Latest Cinema Telugu News