July 22, 2024 / 12:15 PM IST

NEET Row | పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు వాడీవేడీగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజే ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలు నీట్‌ అంశం (NEET Row)పై సభలో గందరగోళం సృష్టించారు. ఉదయం సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే లోక్‌సభలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ నీట్‌ అంశంపై మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు. అయితే, ఆయన్ని మాట్లాడనీకుండా విపక్ష పార్టీల ఎంపీలు అడ్డుపడ్డారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

నీట్ – యూజీ పరీక్షలో జరిగిన అవకతవకలపై లోక్‌సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) మాట్లాడుతూ.. భారత పరీక్ష విధానం ఓ మోసమని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. అదేవిధంగా నీట్‌ అంశంపై సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత, ఎంపీ అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ (Akhilesh Yadav) మాట్లాడుతూ.. నీట్‌ యూజీ ప్రశ్న పత్రం లీకేజీపై మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డాయి. పేపర్‌ లీకేజీల్లో ఈ ప్రభుత్వం (paper leaks) రికార్డు సృష్టిస్తోందని విమర్శించారు. ‘పేపర్‌ లీక్‌ల విషయంలో ఈ ప్రభుత్వం రికార్డు సృష్టిస్తోంది. కొన్ని సెంటర్లలో 2 వేల మందికిపైగా విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఈ మంత్రి (ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ను ఉద్దేశిస్తూ) ఉన్నంత వరకూ విద్యార్థులకు న్యాయం జరగదు’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

#WATCH | On NEET exam issue, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, “This government will make a record of paper leaks… There are some centres where more than 2,000 students have passed. As long as this minister (Education Minister Dharmendra Pradhan) is there, the students… pic.twitter.com/Sa95rPYZki

