Badrinath temple | నేటి నుంచి బద్రీనాథ్‌ ఆలయం మూసివేత.. 15 క్వింటాళ్ల పూలతో ముస్తాబు

November 18, 2023 / 10:40 AM IST

Badrinath temple | ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం రుద్రప్రయాగ్‌లోని బద్రీనాథ్ ధామ్‌ (Badrinath Dham)ని సర్వాంగసుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. 15 క్వింటాళ్ల బంతి పూలతో (marigold flowers) అందంగా అలంకరించారు. మరోవైపు శీతాకాలాన్ని పురష్కరించుకొని బద్రీనాథ్‌ ఆలయాన్ని నేటి నుంచి మూసివేయనున్నారు.

ఈ ఆలయాన్ని శనివారం నుంచి అధికారులు మూసివేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3.33 గంటల తర్వాత నుంచి స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించరు. శీతాకాలం దృష్ట్యా తాత్కాలికంగా ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లుగా దేవస్థానం మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డు తెలిపింది. శీతాకాలం (winter)లో దాదాపు నాలుగు నెలలకి పైగా బద్రీనాథ్ ఆలయుం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. అందువల్ల భక్తులను అనుమతించరు. మళ్లీ మే నెలలో ఆలయాన్ని తిరిగి తెరుస్తారు.

#WATCH | Uttarakhand: Shri Badrinath Dham has been decorated with 15 quintals of marigold flowers. The portals of Shri Badrinath Dham will be closed for winter at 3.33 pm today. pic.twitter.com/WpggB74HrS

