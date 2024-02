Stage Collapses | పెళ్లి వేడుక కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న వేదిక కూలి పలువురికి గాయాలు

February 17, 2024 / 12:43 PM IST

Stage Collapses | ఢిల్లీ (Delhi)లోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ స్టేడియం (Jawaharlal Nehru Stadium)లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్టేడియంలోని గేట్‌ నంబర్‌ 2 సమీపంలో ఓ వివాహ వేడుక (wedding function) కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న వేదిక ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది (Stage Collapses). ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. మరో ఇద్దరు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే ఎయిమ్స్‌ ట్రామా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సుమారు 10 నుంచి 12 మంది అక్కడ చిక్కుకుపోయినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఘటనాస్థలి వద్ద సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

#WATCH | Personnel of Delhi Fire Services is carrying out a search and rescue operation at the site of pandal collapse on Delhi’s Jawaharlal Nehru Stadium premises.

“Today at around 11am, one pandal being installed for a wedding function at Gate 2 of Jawaharlal Nehru Stadium… pic.twitter.com/YKlF16pzev

— ANI (@ANI) February 17, 2024