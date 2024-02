Black Panther | ఇంటి ముంగిట చక్కర్లు కొట్టిన బ్లాక్‌ పాంథర్‌.. వీడియో

February 17, 2024 / 11:52 AM IST

Black Panther | అడవిలో ఉండాల్సిన వన్య ప్రాణులు, క్రూర జంతువులు ఇటీవలే కాలంలో జనావాసాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అటవీ సమీప ప్రాంతాల్లోని గ్రామాల్లోకి వచ్చి ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. ఎంతో అరుదుగా కనిపించే బ్లాక్‌ పాంథర్‌ (Black Panther) తాజాగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో చక్కర్లు కొట్టింది.

తమిళనాడు (Tamil Nadu) రాష్ట్రంలోని నీలగిరి (Nilgiri) ప్రాంతంలోని ఓ ఇంటి ఆవరణలోకి ప్రవేశించిన నల్ల చిరుత (బ్లాక్‌ పాంథర్‌) అక్కడ పెరట్లో చక్కర్లు కొట్టింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో రికార్డయ్యాయి. ఆ వీడియోని ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి (IFS officer) పర్వీన్‌ కశ్వాన్‌ ( Parveen Kaswan) ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ‘ఎవరైనా మీ ఇంటిని ఇలా సందర్శిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. నల్ల చిరుతలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయో తెలుసా?’ అంటూ వీడియోకి క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

Imagine somebody visiting you like this. Video from a house in Nilgiris. Do you know where else you can find black Panther ? pic.twitter.com/kCy95CMpTe

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 16, 2024