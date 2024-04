Accident | రహదారులు రక్తసిక్తం.. రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో 11 మంది దుర్మరణం

April 30, 2024 / 10:29 AM IST

Accident | దేశంలో రహదారులు రక్తమోడాయి. కేరళ, బీహార్‌ రాష్ట్రాల్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు (Accident) చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనల్లో సుమారు 11 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు.

బీహార్‌ (Bihar)లోని బగల్పూర్‌ (Bhagalpur)లో ఓ ట్రక్కు ఎస్‌యూవీ వాహనాన్ని బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఆమపూర్‌ గ్రామంలోని గోఘా పోలీసు స్టేషన్‌ పరిధిలో జాతీయ రహదారి 80పై సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ముంగేర్‌లోని ధాపరి నుంచి కహల్‌గావ్‌లోని శ్రీమత్‌పూర్‌లో జరుగుతున్న ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు కొందరు ఎస్‌యూవీలో బయలుదేరారు. కారు గోఘా పోలీసు స్టేషన్‌ పరిధిలోకి రాగానే.. రాడ్‌ల లోడు లారీ టైర్‌ పేలడంతో కారుపై బోల్తాపడింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాద సమయంలో అక్కడే ఉన్న స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వాహనాల కింద చిక్కుకుపోయిన వారిని బయటకు తీసి సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మరో ఘటనలో కేరళ రాష్ట్రం కన్నూర్‌లో సోమవారం రాత్రి ఓ కారు, లారీ ఢీ కొన్నాయి. పున్నచ్చేరిలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్‌కు గాయాలయ్యాయి. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

#WATCH | Kannur, Kerala: Five people died in a collision between a car and a lorry in Punnacherry, Kannur last night. The driver of the lorry sustained injuries in the accident. Further probe is underway, say police

