May 16, 2024 / 10:37 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sunrisers Hyderabad) జ‌ట్టు ప్లే ఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)తో జ‌ర‌గాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దు కావ‌డంతో క‌మిన్స్ సేన మూడో స్థానంతో ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తు ఖాయం చేసుకుంది. వాన ఎంత‌కు త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డంతో అంపైర్లు ఇరుజ‌ట్ల‌కు ఒక్కో పాయింట్ కేటాయించారు. దాంతో, 15 పాయింట్ల‌తో క‌మిన్స్ సేన టైటిల్ పోరులో నిలిచింది.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్ల విధ్వంసాన్ని క‌ళ్లారా చూడాల‌నుకున్న ఫ్యాన్స్‌కు నిరాశే మిగిలింది. గురువారం మ‌ధ్యాహ్నం 3:45 గంట‌ల నుంచి ఎడ‌తెరిపి లేకుండా కురిస‌న వాన వేలాది మంది ఉత్సాహంపై నీళ్లు చ‌ల్లింది. క‌నీసం ఐదు ఓవర్ల మ్యాచ్ అయినా చూద్దామ‌నుకుని ఎంతో ఓపిక‌గా ఎదురుచూశారు.

𝙎𝙪𝙣𝙧𝙞𝙨𝙚𝙧𝙨 𝙃𝙮𝙙𝙚𝙧𝙖𝙗𝙖𝙙 are through to #TATAIPL 2024 Playoffs 🧡

Which will be the final team to qualify 🤔#TATAIPL | #SRHvGT | @SunRisers pic.twitter.com/6Z7h5kiI4o

— IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2024