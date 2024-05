Prime Minister Narendra Modi Casts His Vote In Ahmedabad

PM Modi | ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటుకు విశేష ప్రాధాన్యం: ప్రధాని మోదీ

ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటుకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉందని ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అన్నారు. దేశ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. కొత్త రికార్డు సృష్టించాలని చెప్పారు.

May 7, 2024 / 09:03 AM IST

అహ్మదాబాద్‌: ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటుకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉందని ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అన్నారు. దేశ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. కొత్త రికార్డు సృష్టించాలని చెప్పారు. అందరి భాగస్వామ్యంతోనే ప్రజాస్వామ్యం మరింత పటిష్ఠమవుతుందని వెల్లడించారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల మూడో విడుత పోలింగ్‌ సందర్భంగా గాంధీనగర్‌ లోక్‌సభ పరిధిలోని అహ్మదాబాద్‌లో ఉన్న నిషాన్‌ హైస్కూల్‌లో ప్రధాని మోదీ తన ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఎండల్లో ప్రజలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారని చెప్పారు. ఎన్నికల వేళ ప్రజలు తమ ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టాలని సూచించారు. వీలైనంత ఎక్కవ నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని చెప్పారు. సమయంతో పోటీపడుతూ మీడియా మిత్రులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారన్నారు.

గాంధీనగర్‌ నుంచి బరిలో ఉన్న కేంద్ర హోమంత్రి అమిషా కూడా ప్రధాని మోదీతోపాటు పోలింగ్‌ బూత్‌ వద్దకు వచ్చారు. పోలింగ్‌ కేంద్రం పరిసరాల్లోకి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన ప్రజలను ప్రధాని పలుకరించారు. ఓ చిన్నారిని ఎత్తుకుని ముద్దుచేశారు.

Prime Minister Narendra Modi casts his vote for #LokSabhaElections2024 at Nishan Higher Secondary School in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/5r6Hsm1AZ3 — ANI (@ANI) May 7, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shows his inked finger after casting his vote at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/OI0LzIJ0dQ — ANI (@ANI) May 7, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets people after casting his vote for #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat Union Home Minister Amit Shah is also present. pic.twitter.com/iXuVdQsRDs — ANI (@ANI) May 7, 2024

Prime Minister Narendra Modi signs a portrait of him as he arrives at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/G9Vd0o6N3G — ANI (@ANI) May 7, 2024

