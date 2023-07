Lawrence Bishnoi | అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన గ్యాంగ్ స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్

July 11, 2023 / 03:16 PM IST

Lawrence Bishnoi | పంజాబీ ప్రముఖ గాయకుడు సిద్దూ మూసేవాలా (Sidhu Moose Wala) హత్య కేసులో నిందితుడైన గ్యాంగ్ స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ (Lawrence Bishnoi) అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. దీంతో అతడిని సోమవారం రాత్రి బటిండా జైలు (Bathinda jail) నుంచి ఫరీద్ కోట్ మెడికల్ కళాశాలకు (Faridkot medical college) తరలించారు.

అయితే, గ్యాంగ్ స్టర్ బయటకు వచ్చాడని తెలిస్తే అనుచరులు అతన్ని తప్పించే ప్రయత్నాలు చేసే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫరీద్ కోట్ మెడికల్ కళాశాల వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.

Late night dreaded gangster #LawrenceBishnoi was rushed to the Faridkot medical hospital after his health deteriorated in Bathinda jail. pic.twitter.com/bFvPP7fou5

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 11, 2023