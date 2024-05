Sudha Murty | తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాజ్యసభ ఎంపీ సుధామూర్తి

May 18, 2024 / 04:42 PM IST

Sudha Murty | కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని (Tirupati Balaji Temple) ప్రముఖ రచయిత్రి, విద్యావేత్త, రాజ్యసభ ఎంపీ సుధామూర్తి (Sudha Murty) దర్శించుకున్నారు. శనివారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శన సమయంలో శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

ఉదయం ఆలయానికి చేరుకున్న సుధామూర్తికి తితిదే అధికారులు స్వాగతం పలికి స్వామివారి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయం వెలుపల సుధామూర్తి మాట్లాడారు. స్వామివారిని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా దేశానికి సేవ చేయడానికి తన స్థాయికి తగిన కృషి చేస్తానన్నారు.

#WATCH | Author-philanthropist and Rajya Sabha MP Sudha Murty visited and offered prayers at Tirupati Balaji Temple in Andhra Pradesh today.

She said, “…I am a presidential nominee (to Rajya Sabha), I am very happy and I will do my level best to serve my country…” pic.twitter.com/EPiRQ8lLtD

— ANI (@ANI) May 18, 2024