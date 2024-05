Home Voting | ఇంటి నుంచే ఓటేసిన మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌ సింగ్‌, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్‌ అన్సారీ

May 18, 2024 / 03:16 PM IST

Home Voting | దేశంలో లోక్‌సభ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. మొత్తం ఏడు విడతల్లో పోలింగ్‌ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే నాలుగు దశల్లో ఓటింగ్‌ పూర్తైంది. ఐదో దశ పోలింగ్‌ మే 20న సోమవారం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి పలువురు ప్రముఖులు ఇంటి నుంచే ఓటేశారు (Home Voting ).

మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి మహ్మద్‌ హమీద్‌ అన్సారీ, మాజీ ప్రధాని డాక్టర్‌ మన్మోహన్‌ సింగ్ (Manmohan Singh)‌, కేంద్ర మాజీ మంత్రి డాక్టర్‌ మురళీ మనోహర్‌ జోషి ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకున్నట్లు ఢిల్లీ చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ ఆఫీసర్‌ (Chief Electoral Officer) తెలిపారు. ఢిల్లీ లోక్‌సభ స్థానాలకు ఆరో విడతలో భాగంగా మే 25న పోలింగ్‌ జరగనుంది.

#LokSabhaElections2024 : Former Vice President Mohammad Hamid Ansari, former Prime Minister, Dr Manmohan Singh and former Union Minister Dr Murli Manohar Joshi avail home voting facility from New Delhi Parliamentary Constituency: Chief Electoral Officer, Delhi

Delhi will vote on… pic.twitter.com/Tbb0d9LUQl

— ANI (@ANI) May 18, 2024