May 2, 2023 / 06:11 PM IST

కోల్‌క‌తా : 2024 సార్వ‌త్రిక ఎన్నిక‌ల్లో మార్పు ఖాయ‌మ‌ని ప‌శ్చిమ బెంగాల్ సీఎం, టీఎంసీ అధినేత్రి మమ‌తా బెన‌ర్జీ (Mamata Banerjee) అన్నారు. గ‌త ప‌దేండ్లుగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు చేసిందేమీ లేద‌ని ఆరోపించారు.

Next election of 2024 will be of change, in the last 10 years, this govt (BJP-led Central govt) hasn't done anything, it only changed history, did jumla politics & injustice in the name of NRC. I urge all the Opposition parties to get united and I am sure BJP will lose power:… pic.twitter.com/dQTTwX4iJH

— ANI (@ANI) May 2, 2023