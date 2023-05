Ukraine | ‘కాళీమాత’ ఫొటోతో వివాదాస్పద ట్వీట్‌.. క్షమాపణలు చెప్పిన ఉక్రెయిన్‌

May 2, 2023 / 12:51 PM IST

Ukraine | హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ‘కాళీ మాత’ (Kali Mata) ఫొటోతో ఉక్రెయిన్‌ (Ukraine) ఇటీవల ఓ వివాదాస్పద ట్వీట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై భారతీయులు (Indians) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా మంది దీనిని హిందువుల మనోభావాలపై ఉక్రెయిన్ దాడి అంటూ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ సలహాదారు కంచన్ గుప్తా (Kanchan Gupta) కూడా ఉక్రెయిన్‌ తీరుపై మండిపడ్డారు. ఈ చిత్రాన్ని హిందువుల మనోభావాలపై దాడిగా అభివర్ణించారు. ఈ ఫొటోపై ఉక్రెయిన్ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

దీంతో దిగొచ్చిన ఉక్రెయిన్‌.. మంగళవారం క్షమాపణలు చెప్పింది. ‘కాళీమాత’ (Kali Mata) ఫొటోతో అభ్యంతరకర ట్వీట్‌ చేసినందుకు గానూ ఆ దేశ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి (Ukraine Deputy Foreign Minister ) ఎమిన్ ఝపరోవా (Emin Zhaparova) విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ట్విట్టర్‌ ద్వారా క్షమాపణలు చెప్పారు. ‘కాళీ దేవతను వక్రీకరిస్తూ చిత్రీకరించినందుకు ఉక్రెయిన్ పశ్చాత్తాపపడుతోంది. ఉక్రెయిన్ భారతీయ సంస్కృతిని గౌరవిస్తుంది. భారత్‌ సహాయాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము’ అని ఎమిన్ పేర్కొన్నారు.

We regret @DefenceU depicting #Hindu goddess #Kali in distorted manner. #Ukraine &its people respect unique #Indian culture&highly appreciate🇮🇳support.The depiction has already been removed.🇺🇦is determined to further increase cooperation in spirit of mutual respect&💪friendship.

