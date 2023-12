ISRO | ఇస్రో మరో ఘనత.. చంద్రుడి కక్ష్య నుంచి భూ కక్ష్యలోకి చంద్రయాన్-3 మాడ్యూల్‌

December 5, 2023 / 11:31 AM IST

ISRO | చంద్రయాన్‌-3 (Chandrayaan-3) ప్రయోగానికి సంబంధించి ఇస్రో (ISRO) కీలక అప్డేడ్‌ ఇచ్చింది. చంద్రయాన్-3 ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్‌ (Propulsion Module) కక్ష్యను విజయవంతంగా మార్చినట్టు వెల్లడించింది. చంద్రుడి కక్ష్య నుంచి భూ కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలిపింది (Orbit Around Earth). ఈ ఆపరేషన్‌ను ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోగంగా ఇస్రో పేర్కొంది. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేసింది.

Chandrayaan-3 Mission:

Ch-3’s Propulsion Module (PM) takes a successful detour!

In another unique experiment, the PM is brought from Lunar orbit to Earth’s orbit.

An orbit-raising maneuver and a Trans-Earth injection maneuver placed PM in an Earth-bound orbit.… pic.twitter.com/qGNBhXrwff

— ISRO (@isro) December 5, 2023