Udhayanidhi Stalin | కులవివక్షపై ఉదయనిధి వివాదాస్పద సమాధానం.. పార్లమెంట్‌ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి రాష్ట్రపతిని ఆహ్వానించలేదంటూ..

September 6, 2023 / 01:03 PM IST

Udhayanidhi Stalin | ‘సనాతన ధర్మం’ (Sanatana Dharma) డెంగీ, మలేరియా లాంటిదని, దాన్ని నిర్మూలించాలని తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ (Udhayanidhi Stalin) చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. స్టాలిన్‌ వ్యాఖ్యలపై మతపెద్దలు, అర్చకులు, బీజేపీ సహా కొన్ని పార్టీల నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా ఉదయనిధి మాత్రం తగ్గేదే లే అంటున్నారు. తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో క్షమాపణలు చెప్పేదే లేదు అని తెగేసి చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సనాతన ధర్మంపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు (Apology) చెప్పాలనే డిమాండ్‌పై మీడియా ఆయన్ని ప్రశ్నించింది. దీనికి స్పందించిన ఉదయనిధి ‘నన్ను క్షమించండి. ఈ క్షమాపణ వారికికాదు. మీ (రిపోర్టర్‌) ప్రశ్నకు’ అంటూ బదులిచ్చారు.

VIDEO | "I'm sorry. And this not an apology to them, this is for your (reporter) question," says Tamil Nadu minister Udayanidhi Stalin in response to a media query on demands of apology over his remarks on 'Sanatan Dharma'. pic.twitter.com/YIHTHCHrl3

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మరోసారి ఆయన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుల వివక్షను రూపుమాపాల్సిన ఆచారాల గురించి ఏదైనా ఉదాహరణ చెప్పగలరా..? అని మీడియా ప్రశ్నించగా.. ‘కొత్త పార్లమెంట్‌ భవన ప్రారంభోత్సవానికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (President Droupadi Murmu)ని ఆహ్వానించలేదు. ప్రస్తుతం అదే ఉత్తమ ఉదాహరణ’ అంటూ సమాధానమిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉదయనిధి కామెంట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | Chennai | On being asked if he can give any example of practices of caste discrimination that need to be eradicated, Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin says "President Droupadi Murmu was not invited for the inauguration of the new Parliament building, that is the… pic.twitter.com/dU79QmDaqK

— ANI (@ANI) September 6, 2023