Lok Sabha Elections | తొలి రెండు గంటల్లో 11.31 శాతం మేర పోలింగ్‌

June 1, 2024 / 10:17 AM IST

Lok Sabha Elections | లోక్‌సభ ఎన్నికలకు చివరి దశ పోలింగ్‌ (Lok Sabha Elections) శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకూ కొనసాగనున్న ఈ ఓటింగ్‌లో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటింగ్‌ ప్రారంభమైన తొలి రెండు గంటల్లోనే 11.31 శాతం మేర పోలింగ్‌ నమోదైనట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

ఎన్నికల అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఉదయం 9 గంటల వరకూ 11.31 శాతం మేర పోలింగ్‌ నమోదైంది. అత్యధికంగా హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో 14.35 శాతం కాగా, ఒడిశాలో అత్యల్పంగా 7.69 శాతం ఓటింగ్‌ నమోదైంది. బీహార్‌లో 10.58 శాతం, చండీగఢ్‌లో 11.64 శాతం, జార్ఖండ్‌లో 12.15 శాతం, పంజాబ్‌లో 9.64 శాతం, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 12.94 శాతం, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 12.63 శాతం మేర పోలింగ్‌ నమోదైంది.

ఈ దశలో పంజాబ్‌లోని మొత్తం 13 స్థానాలకు, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో నాలుగు స్థానాలు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 13, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 9, బీహార్‌లో 8, ఒడిశాలో 6, జార్ఖండ్‌లో 3 స్థానాలతో పాటు చండీగఢ్‌ స్థానానికి పోలింగ్‌ జరగనుంది. వీటితో పాటు ఒడిశా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా 42 స్థానాలకు, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా జరగుతున్నాయి. లోక్‌సభతోపాటు నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జూన్‌ 4న వెలువడుతాయి.

ఈ దశలో మొత్తం 904 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. వారిలో అత్యధికంగా పంజాబ్‌లో 328 మంది, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 144 మంది, బీహార్‌ 134, ఒడిశా 44, జార్ఖండ్‌ 52, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ 37, చండీగఢ్‌లో 19 చొప్పున బరిలో ఉన్నారు. కాగా, శనివారం సాయంత్రం 6.30 గంటల తర్వాత ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ వెలువడనున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాల వెల్లడికి మరో మూడు రోజులు గడువు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

#LokSabhaElections2024 | 11.31% voter turnout recorded till 9 am, in the 7th phase of elections.

Bihar 10.58%

Chandigarh 11.64%

Himachal Pradesh 14.35%

Jharkhand 12.15%

Odisha 7.69%

Punjab 9.64%

Uttar Pradesh 12.94%

West Bengal 12.63% pic.twitter.com/fVC2GPGH57

— ANI (@ANI) June 1, 2024