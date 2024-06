June 1, 2024 / 07:54 AM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికల చివరి దశ పోలింగ్‌ (Lok Sabha Elections) కొనసాగుతున్నది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్‌ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరుగనుంది. సుదీర్ఘంగా సాగుతున్న లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో చివరిదైన ఏడో దశలో ఏడు రాష్ర్టాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని 57 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్‌ జరుగుతున్నది. ఇందులో 904 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండగా మొత్తం 10.06 కోట్ల మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. వీరిలో 5.24 కోట్ల మంది పురుషులు, 4.82 కోట్ల మంది మహిళలు, 3,574 మంది థర్డ్‌ జెండర్‌ ఓటర్లు ఉన్నారు.

ఈ దశలో పంజాబ్‌లోని మొత్తం 13 స్థానాలకు, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో నాలుగు స్థానాలు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 13, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 9, బీహార్‌లో 8, ఒడిశాలో 6, జార్ఖండ్‌లో 3 స్థానాలతో పాటు చండీగఢ్‌ స్థానానికి పోలింగ్‌ జరగనుంది. వీటితో పాటు ఒడిశా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా 42 స్థానాలకు, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా జరగుతున్నాయి. లోక్‌సభతోపాటు నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జూన్‌ 4న వెలువడుతాయి.

ఏడో విడతలో పోలింగ్‌ జరుతున్న వాటిలో పలువురు ప్రముఖులు బరిలో ఉన్నారు. ప్రధాని పోటీ చేస్తున్న వారణాసి ఎంపీ స్థానానికి కూడా నేడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్‌ నుంచి అజయ్‌ రాయ్‌, బీఎస్పీ నుంచి అతెర్‌ జమల్‌ లరి, యుగతులసి పార్టీ తరపున హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొలిశెట్టి శివకుమార్‌ ప్రధానిపై పోటీచేస్తున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని డైమండ్‌ హార్బర్‌ నుంచి తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ తరపున సీఎం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుంచి నటి కంగనా రనౌత్‌ బీజేపీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమెపై కాంగ్రెస్‌ నేత విక్రమాదిత్య సింగ్‌ పోటీచేస్తున్నారు. కేంద్రమంత్రులు అనురాగ్‌ ఠాకూర్ (హమీర్‌పూర్‌)‌, మహేంద్రనాథ్‌ పాండే (చందౌలి), పంకజ్‌ చౌదరి (మహరాజ్‌గంజ్‌), అనుప్రియా పటేల్ ‌(మిర్జాపూర్‌) తమ అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు.

ఈ దశలో మొత్తం 904 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. వారిలో అత్యధికంగా పంజాబ్‌లో 328 మంది, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 144 మంది, బీహార్‌ 134, ఒడిశా 44, జార్ఖండ్‌ 52, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ 37, చండీగఢ్‌లో 19 చొప్పున బరిలో ఉన్నారు. కాగా, శనివారం సాయంత్రం 6.30 గంటల తర్వాత ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ వెలువడనున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాల వెల్లడికి మరో మూడు రోజులు గడువు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP candidate from Gorakhpur, Ravi Kishan arrives at a polling booth in Gorakhpur to cast this vote for the seventh phase of #LokSabhaElections2024

The Gorakhpur seat sees a contest amid BJP’s Ravi Kishan, SP’s Kajal Nishad and BSP’s Javed Ashraf. pic.twitter.com/Tz54ZwpdBB

— ANI (@ANI) June 1, 2024