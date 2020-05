చిరుత వర్సెస్ ముళ్లపంది.. ఎవరు గెలిచారు?

లక్నో: చీకటి పడిన తర్వాత రోడ్డు ఖాళీగా ఉంది. ఓ ముళ్లపంది ఆ రోడ్డుపై తదైన గమ్మత్తయిన నడకతో సాగిపోతున్నది. ఓ చిరుత పిల్ల దానిని చూసి వెంటపడింది. ముళ్లపంది తిరగబడింది. చిరుత కొద్దిసేపు పట్టుకుందామని ప్రయత్నించింది. కానీ ముళ్లపంది తీరు చూసి తోక ముడిచింది. యూపీలోని కటర్నియాఘాట్ జంతుసంరక్షక కేంద్రంలో తీసిన ఈ వీడియో వైరల్ అయింది. అటవీ అధికారి రమేశ్ పాండే ఈ వీడియోను ట్విట్టర్ లో పెట్టారు. మామూలుగా అయితే చిరుతలు ముళ్లపందిని అటూఇటూ చేసి ఒడిసిపట్టుకుంటాయి. కానీ మన వీడియోలేని చిరుత చిన్నది కావడంతో పెద్దగా అనుభవం లేదు. దాంతో ముళ్లపంది నెగ్గింది.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d