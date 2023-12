Parliament Breach | కలర్‌ స్మోక్‌ ఘటనపై దద్దరిల్లిన పార్లమెంట్‌.. ఉభయ సభలు వాయిదా

December 14, 2023 / 11:42 AM IST

Parliament Breach | లోక్‌సభలో జరిగిన భద్రతా ఉల్లంఘన ఘటనపై పార్లమెంట్‌ ఉభయసభలు దద్దరిల్లాయి. బుధవారం లోక్‌సభలో భారీ భద్రతా వైఫల్యం బయటపడిన విషయం తెలిసిందే. శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో జీరో అవర్‌లో ఇద్దరు ఆగంతకులు సభలోకి ప్రవేశించి కలర్‌ స్మోక్‌ వదులుతూ హంగామా సృష్టించారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో విపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే విపక్ష నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. ఎగువ, దిగువ సభల్లో ఈ అంశంపై సభ్యుల నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విపక్ష సభ్యుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఉభయ సభలు మధ్యాహ్నానికి వాయిదా పడ్డాయి ( Adjourned).

నిన్న జరిగిన భద్రతా ఉల్లంఘన ఘటనపై ప్రతిపక్ష ఎంపీలు ఉదయం లోక్‌సభ (Lok Sabha)లో ఆందోళనకు దిగారు. సభలో జరిగిన కలర్‌ స్మోక్‌ ఘటనపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్ష ఎంపీలు డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో సభలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో దిగువ సభను స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు.

Lok Sabha adjourned till 2pm amid sloganeering by Opposition MPs over yesterday’s security breach incident. The opposition MPs also demanded the resignation of Union Home Minister Amit Shah over the incident

Lok Sabha Speaker Om Birla said “all of us are concerned” about what… pic.twitter.com/P20jMqEfO9

— ANI (@ANI) December 14, 2023