Palestina | ఫ్రాన్స్‌ వర్సిటీకి పాకిన పాలస్తీనా అనుకూల నిరసనలు.. టెంట్ల నుంచి విద్యార్థులను ఈడ్చిపాడేసిన పోలీసులు

April 30, 2024 / 04:31 PM IST

Palestina | పాలస్తీనా అనుకూల నిరసనలతో (pro-Palestinian protests) అమెరికాలో ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలు అట్టుడుకుతున్న విషయం తెలిసిందే. గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా విద్యార్థులు రోజురోజుకూ నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తున్నారు. తరగతుల బహిష్కరణతో పాటు విద్యార్థుల నిరసనలు, అరెస్ట్‌లతో వర్సిటీలన్నీ అట్టుడుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ నిరసనలు ఫ్రాన్స్‌ యూనివర్సిటీలకు కూడా పాకాయి.

సోమవారం పారిస్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక సోర్బోన్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో (Sorbonne university) విద్యార్థులు నిరసనలకు దిగారు. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో టెంట్లు ఏర్పాటు చేసి పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా నిరసన తెలుపుతున్నారు. అధికారులు నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను విశ్వవిద్యాలయం బహిష్కరించారు. దీంతో అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు (French police) నిరసనకారులను ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్‌ చేస్తున్నారు. విద్యార్థులను టెంట్ల నుంచి పోలీసులు ఈడ్చి పడేసి వాటిని అక్కడి నుంచి తొలగించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

అట్టుడుకుతున్న వర్సిటీలు.. 900 మంది అరెస్ట్‌

మరోవైపు విద్యార్థుల అరెస్ట్‌లు, తరగతుల బహిష్కరణతో గత కొన్నిరోజులుగా అమెరికా యూనివర్సిటీలు అట్టుడుకుతున్నాయి. గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా విద్యార్థులు రోజురోజుకూ నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తున్నారు. ఈ యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు విముక్తి కల్పించాలని, గాజాపై దాడులు కొనసాగిస్తున్న ఇజ్రాయెల్‌తో ఆర్థిక సంబంధాలను అమెరికా తెంచుకోవాలని ఆందోళన కారులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో నిరసనకారులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేస్తున్నారు. ఇక న్యూయార్క్‌లోని కొలంబియా వర్సిటీలో ఏప్రిల్‌ 18న జరిగిన సామూహిక అరెస్ట్‌ల తర్వాత అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న వర్సిటీల్లో సుమారు 900 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు యూఎస్‌ మీడియా వెల్లడించింది.

హార్వర్డ్‌ వర్సిటీలో పాలస్తీనా జెండా ఎగురవేసిన నిరసనకారులు..

కొలంబియా వర్సిటీలో మొదలైన నిరసనలు దాదాపు అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలకు (US Universities) విస్తరించాయి. ఆందోళనలపై పోలీసులు, వర్సిటీల అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నా నిరసనకారులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ప్రముఖ హార్వర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో (Harvard University) నిరసనకారులు పాలస్తీనా జెండాను ఎగురవేయడం కలకలం సృష్టించింది. అక్కడి జాన్‌ హార్వర్డ్‌ విగ్రహంపై పాలస్తీనా జెండా ఎగురవేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆ ప్రదేశంలో అమెరికా జెండాను ఉంచేందుకు ఉద్దేశించినది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా విదేశీ ప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు వారి దేశ జెండాలను అక్కడ ఉంచుతారు. కానీ నిరసనకారులు అమెరికా జెండాను పక్కనపెట్టేసి.. ఆ ప్రదేశంలో పాలస్తీనా జెండా ఎగురేయడం (Palestinian flag ) స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది.

వైట్‌ హౌస్‌ను తాకిన నిరసన సెగలు

మరోవైపు ఈ నిరసనల సెగలు అమెరికా అధ్యక్షుడి నివాస భవనమైన వైట్‌హౌస్‌ను కూడా తాకాయి. బైడెన్‌ వైట్‌ హౌస్‌లో ఇచ్చే ఎన్నికల ఏడాది విందుకు హాజరైన వేలాది జర్నలిస్టులు, రాజకీయ నాయకులు, సెలబ్రిటీలను నిరసనకారులు విమర్శించారు. పాలస్తీనాకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి అంటూ నినాదాలు చేశారు.

