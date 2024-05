May 1, 2024 / 03:21 PM IST

Maneka Gandhi | ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సుల్తాన్‌పూర్‌ (Sultanpur) లోక్‌సభ నియోజకవర్గ స్థానానికి మేనకా గాంధీ (Maneka Gandhi ) నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఆమె ఇవాళ సుల్తాన్‌పూర్‌ ఎంపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్‌ వేశారు. తన కార్యకర్తలతో కలిసి ర్యాలీగా వచ్చి కలెక్టర్‌కు నామినేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు (files her nomination papers). కాగా, సుల్తాన్‌పూర్‌ లోక్‌ సభ స్థానం నుంచి మేనకా గాంధీకి బీజేపీ మరోసారి అవకాశం కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక సుల్తాన్‌పూర్‌ లోక్‌ సభ స్థానానికి ఆరో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా మే 25న పోలింగ్‌ జరగనుంది.

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP MP and party’s candidate from Sultanpur Lok Sabha constituency Maneka Gandhi files her nomination papers.

Samajwadi Party has fielded Bheem Nishad from this seat. Sultanpur will vote on 25th May (Phase 6)#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/VUJ8NkkjDM

— ANI (@ANI) May 1, 2024