China | చైనాలో కుప్పకూలిన రోడ్డు.. 19 మంది మృతి

May 1, 2024 / 12:45 PM IST

China | దక్షిణ చైనాలో (Southern China) ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గ్వాంగ్‌డాంగ్‌ ప్రావిన్స్‌ (Guangdong province)లోని ఓ హైవేపై రోడ్డు కొంత భాగం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది (road collapses). ఈ ఘటనలో సుమారు 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

స్థానిక మీడియా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. బుధవారం తెల్లవారుజామున 2:10 గంటల సమయంలో మీజౌ-డాబు కౌంటీ నగరాల మధ్య ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రహదారిపై ఉన్న రోడ్డులో కొంత భాగం కుప్పకూలిపోయింది. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న 18 వాహనాలు అందులో పడిపోయాయి. ఆ వాహనాల్లోని సుమారు 49 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానిక అధికారులు సుమారు 500 మంది సిబ్బందితో వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కూలిపోయిన ప్రాంతం నుంచి వారిందరినీ బయటకు తీసి సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వారిలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సుమారు 30 మంది ఆసుపత్రిలోని అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. వీడియోల్లో కార్లు లోతైన గోతిలో పడిపోతున్నట్లు కనిపించాయి. అనంతరం లోపలి నుంచి మంటలు, పొగలు వ్యాపించినట్లు (flames and smoke rising) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ప్రమాదానికి గల కారణాలు మాత్రం తెలియరాలేదు. ఈ ఘటనతో ఆ హైవేపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం అధికారులు ఘటనాస్థలి వద్ద సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు ఘటనకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఆ ప్రాంతంలో ఇటీవలే చోటు చేసుకున్న వాతావరణ మార్పులు, వర్షాలు, వరదలు, సుడిగాలుల కారణంగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకొని ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

🚨🚨Breaking: A devastating incident unfolds in Guangdong, southern China, as reports indicate at least 19 fatalities following the collapse of a highway section. -AP #China #Guangdong #HighwayCollapse pic.twitter.com/kyy8uG2USv

🚨#WATCH: As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China.

📌#Guangdong | #China

At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of… pic.twitter.com/r1hR0UXw65

