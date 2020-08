డెహ్రాడూన్‌: దేశంలోని ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేని వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌, హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌, ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో త‌ర‌చూ కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డుతున్నాయి. తాజాగా ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రంలోని చ‌మోలీ జిల్లా ప‌ర్సాదీ వ‌ద్ద బ‌ద్రీనాథ్ జాతీయ ర‌హ‌దారిపై కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. భ‌యంక‌రంగా కొండ‌చరియ‌లు విరిగిప‌డుతున్న దృశ్యాలను స్థానికులు కెమెరాలో బంధించి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.



కాగా, కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ‌టంవ‌ల్ల బద్రీనాథ్ హైవేపై రాక‌పోక‌లు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. లంబాగ‌ర్‌, భ‌న్నెర్‌పాని ఏరియాల్లో ఇటీవ‌ల భారీ వ‌ర్షాలు కుర‌వ‌డ‌మే కుర‌వ‌డ‌మే ఈ కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగి ప‌డ‌టానికి కార‌ణ‌మ‌ని అధికారులు తెలిపారు. నేష‌న‌ల్ హైవేస్ & ఇన్‌ఫ్రాస్ట్ర‌క్చ‌ర్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ కార్పొరేష‌న్ (ఎన్‌హెచ్ఐడీసీఎల్‌)కు బృందాలు కొండ‌చ‌రియ‌ల‌ను తొల‌గించే ప‌నిలో ఉన్నాయి. కొండ‌చ‌రియ‌ల‌ను తొల‌గించ‌గానే ర‌హ‌దారిపై వాహ‌నాల రాక‌పోక‌ల‌ను పునఃరుద్ధ‌రిస్తామ‌ని తెలిపారు.

#WATCH Uttarakhand: Badrinath National Highway blocked since last 17 hours due to landslide at Chamoli's Pursadi area following heavy rains in Lambagar & Bhannerpani.

National Highways & Infrastructure Development Corporation (NHIDCL) team's operation underway to open highway. pic.twitter.com/26f8T9gH4s