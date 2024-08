August 1, 2024 / 01:00 PM IST

Cloudbursts | దేశరాజధాని ఢిల్లీ సహా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. బుధవారం సాయంత్రం నుంచి ఏకధాటిగా కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు పలు రాష్ట్రాలు చిగురుటాకులా వణికిపోయాయి. హిల్‌ స్టేట్స్‌ హిమాచల్‌ ప్రదేశ్ (Himachal Pradesh)‌, ఉత్తరాఖండ్‌ (Uttarakhand)లోనూ వర్షబీభత్సం సృష్టించింది. రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ (Cloudbursts) కారణంగా కుండపోత వర్షం కురిసింది. దీంతో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. ఈ వర్షాలకు రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిసి 13 మంది మరణించారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతయ్యారు.

ఒక్క ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలోనే తొమ్మిది మరణాలు నమోదయ్యాయి. తెహ్రీలో ముగ్గురు, హరిద్వార్, రూర్కీల్లో ఇద్దరు చొప్పున, చమోలీ, డెహ్రాడూన్‌లో ఒక్కొక్కరు చొప్పున మరణించారు. తెహ్రీ జిల్లాలోని ఘన్సాలీ ప్రాంతంలో బుధవారం సాయంత్రం ఓ ఇల్లు కూలిపోవడంతో ఇకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మరణించారు. మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు.

హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. కులులోని నిర్మంద్‌ బ్లాక్‌, మాలానా, మండి జిల్లాల్లో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ కారణంగా కుండపోత వర్షం కురిసింది. దాంతో ఇండ్లు, పాఠశాలలతో పాటు ఆసుపత్రులు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. ఈ వర్షాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగు మరణాలు నమోదయ్యాయి. మండిలో ఇద్దరు, రాంపూర్‌లో ఇద్దరు మరణించారు. రెండు జిల్లాల్లో కలిసి సుమారు 44 మంది గల్లంతయ్యారు. అందులో సిమ్లా జిల్లాలో 36, మండిలో ఎనిమిది మంది మిస్సైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

#WATCH | Himachal Pradesh: The water level in Beas River has increased due to heavy rains in the region; latest aerial visuals from the region pic.twitter.com/FI26AQIope

— ANI (@ANI) August 1, 2024