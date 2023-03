Russia – Ukraine War | యుద్ధం మిగిల్చిన విషాదం.. కనుమరుగైన మరింకా పట్టణం..!

March 8, 2023 / 11:41 AM IST

Russia – Ukraine War | రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ మధ్య యుద్ధం (Russia – Ukraine War ) ప్రారంభమై ఏడాది పూర్తైంది. సైనికచర్య పేరుతో ఉక్రెయిన్‌ (Ukraine)పై రష్యా (Russia) గతేడాది ఫిబ్రవరిలో యుద్ధం (War) ప్రారంభించింది. అమెరికా సహా పాశ్చాత్య దేశాలు – రష్యా మధ్య ఉన్న ఆధిపత్య పోరు ఉక్రెయిన్‌ను యుద్ధక్షేత్రంగా మార్చింది. నిత్యం బాంబుల మోతతో ఈ ప్రాంతం దద్దరిల్లుతోంది. వేలాది మంది సైనికులు యుద్ధంలో ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఎందరో అమాయకులు, చిన్నారులు సైతం బాంబు దాడులకు బలయ్యారు. అక్కడ భారీ భవంతులు శిథిలాలుగా మారుతున్నాయి. వీధులు తుపాకీ చప్పుళ్లతో, సైనిక కవాతుతో మార్మోగుతున్నాయి. బంకర్లు ప్రజలతో నిండిపోతున్నాయి. ఏడాదిగా యుద్ధం మిగిల్చిన నష్టం అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం ఉక్రెయిన్‌, రష్యాపై మాత్రమే కాదు ప్రపంచమంతటిపై ఈ యుద్ధ ప్రభావం ఏదో రూపంలో పడింది.

కాగా, రష్యాతో యుద్ధం మొదలై ఏడాది పూర్తయిన తర్వాత తమ దేశంలో నేలమట్టమైన ఓ పట్టణానికి సంబంధించిన విషాదభరితమైన చిత్రాలను ఉక్రెయిన్‌ తాజాగా విడుదల చేసింది. డొనెట్స్క్‌ (Donetsk) నగరానికి శివార్లో ఉన్న మరింకా (Marinka) పట్టణానికి చెందిన ఈ ఫోటోల్లో ఒక్క నివాస గృహం కూడా కనిపించకపోవడం విచారకరం. సిటీలోని ఇండ్లు, ఇతర కట్టడాలు మొత్తం నేలమట్టమయ్యాయి. ‘రష్యా యుద్ధం ప్రకటించడానికి ముందు దాదాపు 10, 000 మందికి పైగా జనాభాతో ప్రశాంతంగా ఉండే ఈ పట్టణం ఇప్పడు మరుభూమిని తలపిస్తోంది. ఏడాది దాటినా ఇంకా కొనసాగుతున్న యుద్ధం సృష్టించిన బీభత్సానికి మరింకా (Marinka) పట్టణమే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం’ అంటూ ఉక్రెయిన్ ట్వీట్ చేసింది. ఈ మేరకు డ్రోన్‌ ద్వారా చిత్రీకరించిన ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.

Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 5, 2023