December 22, 2023 / 02:02 PM IST

Earthquake | పొరుగు దేశం పాకిస్థాన్‌ (Pakistan)లో భూకంపం (Earthquake) సంభవించింది. ఇస్లామాబాద్‌ (Islamabad) దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది. రిక్టరు స్కేలుపై భూకంపం తీవ్రత 4.4గా నమోదైనట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండి (Rawalpindi), ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం 5.30 గంటలకు భూప్రకంపనలు సంభవించినట్లు తెలిపింది. భూమికి 16 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన గురయ్యారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ భూకంపం ఘటనలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి వివరాలు తెలియరాలేదు.

Earthquake of 4.4 magnitude jolted Islamabad, Rawalpindi and its adjoining areas early Friday morning.

According to the seismological center, the earthquake hit parts of Islamabad, Rawalpindi, Khyber Pakhtunkhwa and Kashmir around 5:30 in the morning.

