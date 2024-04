April 29, 2024 / 05:00 PM IST

T20 World Cup : న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ సోమ‌వారం టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(T20 World Cup 2024) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. 15 మందితో కూడిన బ‌ల‌మైన బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (Kane Williamson) కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుండ‌గా.. పేస‌ర్ మ్యాట్ హెన్రీ(Matt Henry) తొలిసారి పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు.

బెన్ సియ‌ర్స్ ట్రావెలింగ్ రిజ‌ర్వ్‌గా చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో మ్యాట్ హెన్రీ అద్బుతంగా రాణిస్తున్నాడు. దాంతో, అత‌డిని వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులోకి తీసుకున్నాం అని హెడ్‌కోచ్ గ్యారీ స్టీడ్ అన్నాడు. కివీస్ సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేసిన‌ 15 మందిలో ఇంకా ఎవ‌రెవ‌రు ఉన్నారంటే..?

