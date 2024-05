Landslide | ఘోర ప్రమాదం.. కొండచరియలు విరిగిపడి 100 మందికిపైగా మృతి

May 24, 2024 / 11:55 AM IST

Landslide | పాపువా న్యూ గునియా (Papua New Guinea)లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మారుమూల గ్రామంలో కొండచరియలు (Landslide) విరిగిపడి సుమారు 100 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆస్ట్రేలియా బ్రాడ్‌ కాస్టింగ్‌ కార్పొరేషన్‌ న్యూస్‌ (Australian Broadcasting Corporation) నివేదిక ప్రకారం.. పాపువా న్యూ గునియా రాజధాని పోర్ట్‌ మోరెస్బీకి వాయువ్యంగా 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎంగా ప్రావిన్స్‌ (Enga Province)లోని కౌకలం గ్రామంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ప్రస్తుత అంచనా ప్రకారం ఈ ప్రమాదంలో 100 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అయితే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. బండరాళ్లు, శిథిలాలు, చెట్ల కింద మృతదేహాలను తొలగించేందుకు అధికారులు, స్థానికులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.

Report:

The massive landslide in Mulutaka, Enga province Papua New Guinea yesterday night. It covered many people and Will be identified after a month.

Reporter: Nehemiah Walyo pic.twitter.com/jAMLQtjleh

— Reporter Today News Channel (@reportertoday88) May 24, 2024