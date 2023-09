Elon Musk | వలసదారులకు నేను అనుకూలం : ఎలాన్‌ మస్క్‌

September 29, 2023 / 03:34 PM IST

Elon Musk | వలసదారులకు తాను అనుకూలమని అన్నారు టెస్లా అధినేత, ట్విట్టర్‌ బాస్‌ ఎలాన్‌ మస్క్ (Elon Musk)‌. టెక్సాస్‌ సరిహద్దు ప్రాంతాన్ని గురువారం ఆయన సందర్శించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను మస్క్‌ ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌)లో పోస్టు చేశారు.

టెక్సాస్‌ (Texas) సరిహద్దు ప్రాంతం ఈగిల్‌ పాస్‌ (Eagle Pass)ను సందర్శించినట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో చాలా రోజులుగా వలసదారులు తిరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. అయితే, కష్టపడి పనిచేసే నిజాయితీ గల వలసదారులను మాత్రమే అనుమతించాలని అన్నారు. ఇందుకోసం చట్టపరమైన ఇమ్మిగ్రేషన్‌ను సులభతరం చేయాలన్నారు. అక్రమంగా ప్రవేశించే వలసదారులను అడ్డుకోవాలన్నారు.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023