Viral Video | పోలీసు వాహనంపై కూర్చొని అసభ్యకర రీతిలో యువతి రీల్స్‌.. అనుమతించిన అధికారిపై వేటు

September 29, 2023 / 01:22 PM IST

Viral Video | ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌ వినియోగం బాగా పెరిగింది. అందరి చేతుల్లోనూ స్మార్ట్‌ ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది రీల్స్ చేస్తూ గుర్తింపు కోసం తాపత్రయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రత్యేకంగా వీడియోలు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు. ఇలా వీడియోలు పోస్టు చేస్తూ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్‌గా (Social Media Influencer) గుర్తింపు పొంది రాత్రికి రాత్రే స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించుకుంటున్నారు. అయితే, కొన్ని కొన్ని సార్లు వారు చేసే రీల్స్, వీడియోస్ వారికి సమస్యలను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. తాజాగా ఇందుకు నిదర్శనమైన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

పంజాబ్‌కు చెందిన ఓ యువతి రీల్స్‌ కోసం ఏకంగా పోలీసు వాహనాన్ని (Police Vehicle) వాడింది. పోలీసు జీపు బ్యానెట్‌పై కూర్చొని అభ్యంతరకర రీతిలో వేళ్లతో సైగలు చేస్తు రీల్ చేసింది. ఇది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయ్యాక తెగ వైరల్ అయ్యింది. అది కాస్తా పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో ఉన్నతాధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఆ యువతికి పోలీసు వాహనంపై రీల్స్‌ చేయటానికి అనుమతి ఇచ్చిన పంజాబ్‌లోని జలంధర్‌ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అశోక్ శర్మను సస్పెన్షన్‌ వేటు వేశారు.

This viral video is from #Jalandhar in which a girl is standing next to the police vehicle and making a reel for social media. pic.twitter.com/qknD2YxFc9

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 28, 2023