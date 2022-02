February 26, 2022 / 02:58 PM IST

హైద‌రాబాద్ : భార‌తీయ విద్యార్థుల‌తో ఎయిరిండియా విమానం ముంబైకి బ‌య‌ల్దేరింది. ఈ విష‌యాన్ని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి డాక్ట‌ర్ ఎస్ జైశంక‌ర్ వెల్ల‌డించారు. 219 మంది విద్యార్థుల‌తో మొద‌టి విమానం ఇండియాకు బ‌య‌ల్దేరిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. త‌మ అధికార యంత్రాంగం ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ఉక్రెయిన్‌లోని ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌రిశీలిస్తూ, విద్యార్థుల‌ను సుర‌క్షితంగా తీసుకొచ్చేందుకు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నామ‌ని తెలిపారు. తాను వ్య‌క్తిగ‌తంగా ఉక్రెయిన్ ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్న‌ట్లు జై శంక‌ర్ వెల్ల‌డించారు. రొమేనియాలో బ‌య‌ల్దేరిన ఎయిరిండియా విమానం ఇవాళ రాత్రికి ముంబైలోని ఛ‌త్ర‌ప‌తి శివాజీ మ‌హారాజ్ ఇంట‌ర్నేష‌నల్ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకోనుంది. ఈ విద్యార్థుల‌కు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయ‌ల్ స్వాగ‌తం ప‌లుక‌నున్నారు.

The first flight to Mumbai with 219 Indians evacuated from Ukraine has taken off from Romania, says EAM Dr S Jaishankar

We are making progress. Our teams are working on the ground round the clock. I’m personally monitoring, he adds. pic.twitter.com/0OM21NDlah

— ANI (@ANI) February 26, 2022