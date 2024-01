Heart Attack | క్రికెట్‌ ఆడుతుండగా గుండెపోటు.. పిచ్‌ మధ్యలో కుప్పకూలి టెకీ మృతి

January 10, 2024 / 01:11 PM IST

Heart Attack | గుండెపోటు (Heart Attack) మరణాలు ఇటీవలె కాలంలో పెరిగాయి. అప్పటి వరకూ బాగానే ఉన్న వాళ్లు అంతలోనే ఉన్నచోటే కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా క్రికెట్‌ ఆడుతూ (Playing Cricket) ఓ టెకీ (Noida Techie) గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌ నోయిడాలో చోటు చేసుకుంది.

వికాస్‌ (34) అనే వ్యక్తి తోటివారితో కలిసి క్రికెట్‌ ఆడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో రన్స్‌ తీస్తూ పిచ్‌ (Pitch) మధ్యలోకి రాగానే ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన తోటివారు అతడిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే, అప్పటికే వికాస్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించగా గుండెపోటుతో మరణించినట్లు వెల్లడైంది.

పోలీసులు, మృతుడి స్నేహితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వికాస్‌ గతంలో కొవిడ్‌ బారినపడి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. ఫిజికల్‌గా ఫిట్‌గా ఉండేందుకు అతను తరచూ నోయిడా, ఢిల్లీలో క్రికెట్‌ ఆడుతుండేవాడు. ఈ క్రమంలో నోయిడాలో క్రికెట్‌ ఆడుతూ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

