Donald Trump | అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఇంట విషాదం.. మెలానియా తల్లి మృతి

January 10, 2024 / 12:35 PM IST

Donald Trump | అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (Donald Trump) ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన అత్త అమలిజా నావ్స్‌ (Amalija Knavs) అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 78. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ భార్య మెలానియా ట్రంప్ (Melania Trump) ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ ద్వారా తెలియజేశారు.

ఈ మేరకు తన తల్లిని కోల్పోవడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన తల్లి ఎల్లప్పుడూ కరుణ, దయ, గౌరవంతో ముందుకు సాగిందని తెలిపారు. తన జీవితాన్ని పూర్తిగా కుటుంబానికే అంకితం చేసిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. తల్లి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తామంటూ మెలానియా ట్రంప్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు అమలిజా మృతికి ట్రంప్‌ నివాళులర్పించారు. ఈ మేరకు ట్రూత్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ఆమె మరణం మొత్తం ట్రంప్‌ కుటుంబానికి తీరని లోటని పేర్కొన్నారు.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024