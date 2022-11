November 23, 2022 / 04:44 PM IST

Boss Party Lyric Video | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్‌ రోల్ చేస్తున్న చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya). మాస్‌ ఎంటర్‌ టైనర్‌ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి బాస్‌ పార్టీ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజవగా.. నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

మేకర్స్ ఇవాళ ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ పాటను డీఎస్పీ స్వయంగా రాసి కంపోజ్ చేయడం విశేషం. బాస్‌ పార్టీ పాటను నకాశ్‌ అజీజ్‌, డీఎస్పీ, హరిప్రియ పాడారు. బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌ చిరంజీవి, బాలీవుడ్ భామ ఊర్వశి రౌటేలా ఊరమాస్‌ స్టెప్పులతో కలర్‌ఫుల్‌గా సాగుతూ.. మెగా, మూవీ అభిమానులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందిస్తోంది.

బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. వాల్తేరు వీరయ్య 2023 జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

బాస్‌ పార్టీ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

Let's Get into the #BossParty mood with our #WaltairVeerayya 🥳🕺

Enjoy Megastar @KChiruTweets garu's Vintage SWAG 😎🔥

Big thanks to @ThisIsDSP Sir jii & @Sekharmasteroff Master,for this Massively Energetic number🙌❤️

▶️ https://t.co/rP3yeo8b2Y@UrvashiRautela @MythriOfficial pic.twitter.com/okDhW0FaLb

— Bobby (@dirbobby) November 23, 2022