November 23, 2022 / 05:28 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) రీసెంట్‌గా మేకప్‌ రూంలో దిగిన స్టైలిష్ స్టిల్ ఒకటి విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తారక్‌ కొత్త లుక్ దేనికోసమై ఉంటుందా..? అని తెగ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఈ లుక్‌ చూసిన అభిమానులు. మొత్తానికి ఆ సస్పెన్స్‌ కు తాజాగా ఓ వీడియోతో ఫుల్ స్టాప్‌ పెట్టాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌.

మీట్‌ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫాం లీసియస్‌ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా డిజైన్ చేసిన యాడ్‌ కోసం కొత్త గెటప్‌లోకి మారాడు తారక్‌. ఆరు పేజీల డైలాగ్‌ను అర సెకన్‌లో చెప్పేసే మీకు ఇంత చిన్న డైలాగ్‌కు అంత టైం అని రాహుల్ రామకృష్ణ (Rahul Ramakrishna) అంటుండగా.. చేప చిన్నదైనా ఎర పెద్దదెయ్యాలి.. అంటూ లీసియస్ గురించి ప్రమోట్‌ చేస్తున్నాడు తారక్‌. కోర్టులో ఫన్నీగా సాగే ఈ యాడ్‌ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం కొరటాల శివ డైరెక్షన్‌లో ఎన్టీఆర్ 30 చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ షూటింగ్ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సరికొత్త లుక్‌లో తారక్‌ కనిపించబోతున్నాడట.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లీసియస్‌ ప్రమోషన్ వీడియో వైరల్..

When NTR Jr's perfection met Licious' perfection 😍

"Man of the Masses" @tarak9999 has tried it! Mari merepudu Licious try chestunaru?#NtrJr #Licious #LiciousNatakalu pic.twitter.com/DFNMzdTiI5

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 23, 2022