November 23, 2022 / 06:45 PM IST

కన్నడ హీరో రిషబ్‌ శెట్టి (Rishab Shetty) స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్ రోల్ పోషించిన చిత్రం కాంతార (kantara). కేజీఎఫ్‌ ఫేం హోంబలే ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌లో విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. సెప్టెంబర్‌ 30న కన్నడలో విడుదలైన కాంతార.. ఆ తర్వాత తెలుగులో కూడా రిలీజై నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

కాగా మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెపుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మరో క్రేజీ అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది. అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో కాంతార ప్రీమియర్ కానుంది. నవంబర్ 24న ప్రీమియర్ కానున్నట్టు అమెజాన్ ప్రైమ్‌ అఫీషియల్‌ గా ప్రకటించింది. కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. అయితే హిందీ వెర్షన్‌ ఎప్పుడు వస్తుందనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.400 కోట్ల వరకు వసూళ్లు చేసి టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. కర్ణాటకలో ఇప్పటివరకు అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. రిషబ్‌ శెట్టి స్టన్నింగ్‌ యాక్టింగ్‌ కమ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌ కు ఫిదా అవుతున్నారు సినీ జనాలు.

యాక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌ ఈ సినిమాను తెలుగులో అల్లు అరవింద్‌ విడుదల చేశారు. బాహుబలి నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ, స్టార్ హీరోయిన్‌ అనుష్క, తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ తోపాటు చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కాంతారను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

అంజనీష్‌ లోక్‌ నాథ్‌ అందించిన మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ కాంతార సక్సెస్‌లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ చిత్రంలో సప్తమి గౌడ, కిశోర్‌, అచ్యుత్‌ కుమార్‌, నవీన్‌ డీ పడ్లి, ప్రమోద్‌ శెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Get ready to be enchanted by the divinity ❤️‍🔥#KantaraOnPrime premieres November 24, only on @PrimeVideoIN.

In Kannada, Telugu, Tamil & Malayalam.#Kantara @shetty_rishab @VKiragandur @hombalefilms @gowda_sapthami @HombaleGroup @AJANEESHB #ArvindKashyap @KantaraFilm pic.twitter.com/z1OibFEkj4

— Hombale Films (@hombalefilms) November 23, 2022