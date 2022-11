Dhamki | స్పీడుమీదున్న విశ్వక్‌ సేన్‌.. ధమ్‌ కీ విడుదల తేదీ ఫైనల్

November 24, 2022 / 12:47 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ధమ్‌కీ (Dhamki). విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తూ.. హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ధమ్‌కీ ఫిబ్రవరి 2023న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అయితే రిలీజ్ డేట్ మాత్రం చెప్పలేదు. తాజాగా విశ్వక్‌ సేన్‌ టీం విడుదల తేదీ కూడా ప్రకటించేసింది. ఫిబ్రవరి 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. భమ్‌ భోలేనాథ్ శివరాత్రి 2023కి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు..అంటూ జీన్స్‌, సూట్‌లో చేతిలో కర్రపట్టుకున్న పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ విడుదల తేదీ అప్‌డేట్ అందించాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. రావు రమేశ్, పృథ్విరాజ్‌, హైపర్‌ ఆది కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి లియోన్‌ జేమ్స్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ కథనందిస్తున్నాడు.

భమ్‌ భోలేనాథ్ శివరాత్రికి మీ ముందుకు..

Bum bolenath 🙏

Coming to you on the shiva ratri 2023!

Delivering #DasKaDhamki in theatres Worldwide on FEB 17th 👊🏾#Dhamki #DhamkiFromFeb17th pic.twitter.com/Si5CKs99v1

— VishwakSen (@VishwakSenActor) November 24, 2022