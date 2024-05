May 14, 2024 / 11:33 PM IST

DC vs LSG : ప్లే ఆఫ్స్‌లో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) త‌డాఖా చూపించింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన‌ చావోరేవో పోరులో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(LSG)ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌లో అద్భుత విజ‌యంతో రెండు కీల‌క పాయింట్లు సాధించింది. కుర్రాళ్లు అభిషేక్ పొరెల్(58), ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(57 నాటౌట్) మెరుపుల‌తో కొండంత స్కోర్ కొట్టిన ఢిల్లీ.. ఆ త‌ర్వాత ఇషాంత్ శ‌ర్మ‌(334) నిప్పులు చెరగ‌డంతో ల‌క్నోను ఓట‌మి అంచుల్లోకి నెట్టింది. కానీ, నికోల‌స్ పూర‌న్‌(61), ఆఖ‌ర్లో అర్ష‌ద్ ఖాన్(58 నాటౌట్)లు వీరోచిత బ్యాటింగ్‌తో కాసేపు భ‌య‌పెట్టినా.. క‌ట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేసిన ఢిల్లీ 19 ప‌రుగుల తేడాతో సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఏడు విజ‌యాల‌తో 14 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకున్న పంత్ సేన ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది.

డూ ఆర్ డై పోరులో ఢిల్లీ ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టింది. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలో ల‌క్నో బౌల‌ర్లపై విరుచుకుప‌డ్డారు. అభిషేక్(58), స్ట‌బ్స్(57 నాటౌట్)ల వీర‌విహారంతో ల‌క్నోకు ఢిల్లీ 209 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే.. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఇషాంత్ శ‌ర్మ‌(334) టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చి ల‌క్నోను ఒత్తిడిలో ప‌డేశాడు. తొలి ఓవ‌ర్లోనే కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(5),ను ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(12), దీపక్ హుడా(0)లను ఇషాంత్ డ‌గౌట్ చేర్చాడు. అంత‌కుముందు అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో డేంజ‌ర‌స్ మార్క‌స్ స్టోయినిస్(5)ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చిన స్టోయినిస్ బంతిని మిస్ కాగా.. పంత్ రెప్ప‌పాటులో స్టంపౌట్ చేశాడు. అంతే.. స్టేడియంలోని ల‌క్నో ఫ్యాన్స్ అంతా మిన్న‌కుండిపోయారు.

ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయర్ అయుశ్ బ‌దొని(6)ని స్టబ్స్ ఊరించే బంతితో ఔట్ చేసి ల‌క్నోను మ‌రింత క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. అయితే.. 71 ప‌రుగులకే స‌గం వికెట్లు ప‌డినా చిచ్చ‌ర‌పిడుగు నికోల‌స్ పూర‌న్(61) అర్ద శ‌త‌కం బాదాడు. ఎడాపెడా బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డుతున్న పూర‌న్ అర్ధ సెంచ‌రీ త‌ర్వాత ముకేశ్ ఓవ‌ర్లో క‌వ‌ర్ డ్రైవ్ ఆడి అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 101 ర‌న్స్ వ‌ద్ద లక్నో ఆరో వికెట్ ప‌డింది.

కృనాల్ పాండ్యా(18) కాసేపు.. యుధ్‌వీర్ సింగ్(14), అర్ష‌ద్ ఖాన్‌(58 నాటౌట్) జోడీ ఎనిమిదో వికెట్‌కు 33 ర‌న్స్ చేసి ల‌క్నో శిబిరంలో ఆశ‌లు రేపారు. కానీ, ఖ‌లీల్ స్లో డెలివ‌రీతో యుధ్‌వీర్‌ను ఔట్ చేసి ఢిల్లీకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అయినా స‌రే ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని యోధుడిలా పోరాడిన‌ అర్ష‌ద్ ఖాన్ 25 బంతుల్లో ఫిఫ్టీ సాధించాడు. ర‌సిక్ స‌లాం వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో 25 ర‌న్స అవ‌స‌రం కాగా.. కేవ‌లం ఐదు ర‌న్స్ వ‌చ్చాయంతే. దాంతో, ఢిల్లీ 19 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

