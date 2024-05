May 24, 2024 / 09:25 PM IST

SRH vs RR : క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో దారుణ ఓట‌మి నుంచి పాఠం నేర్వ‌ని స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లోనూ త‌డ‌బ‌డ్డారు. ఫైన‌ల్ బెర్తు ఖాయ‌మ‌మ్యే పోరులో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ పేస‌ర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్(3/45) ధాటికి టాపార్డ‌ర్ చేతులెత్తేయ‌గా.. రాహుల్ త్రిపాఠి(37) తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆదుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(50) మ‌రోసారి ఆప‌ద్భాంద‌వుడి అవ‌తార‌మెత్తాడు. చివ‌ర్లో ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(18) సాధికారిక ఇన్నింగ్స్‌తో హైద‌రాబాద్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 175 ర‌న్స్ కొట్ట‌గ‌లిగింది.

టాస్ ఓడిన హైద‌రాబాద్ తొలి ఓవ‌ర్లోనే వికెట్ కోల్పోయింది. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(12)ను బౌల్ట్ వెన‌క్కి పంపాడు. 13 ప‌రుగుల‌కే తొలి వికెట్ ప‌డ్డాక వ‌చ్చిన రాహుల్ త్రిపాఠి(37) బౌండ‌రీలతో విరుచుకుప‌డ్డాడు. బౌల్ట్, అశ్విన్ ఓవ‌ర్ల‌లో అల‌వోక‌గా భారీ షాట్లు ఆడుతూ బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ జ‌ట్టు ఒత్తిడిలో ప‌డేశాడు. త‌న మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో సంజూ సేన‌ను వ‌ణికించిన అత‌డు ఐదో ఓవ‌ర్లో బౌల్ట్ వేసిన‌ స్లో బాల్‌కు ఔట‌య్యాడు. స్లిప్‌లో చాహ‌ల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన మ‌ర్క్‌ర‌మ్(1) నిరాశ‌ప‌రిచాడు. స్లిప్‌లో చాహల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.



57కే మూడు వికెట్లు ప‌డిన దశ‌లో.. ట్రావిస్ హెడ్(34), హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(50)లు జ‌ట్టుకు భారీ స్కోర్ అందించే బాధ్య‌త తీసుకున్నారు. నాలుగో వికెట్‌కు 42 ర‌న్స్ జ‌త చేసిన ఈ జోడీని సందీప్ శ‌ర్మ విడ‌దీసి హైద‌రాబాద్‌ను క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. హెడ్ ఔట‌య్యాక క్రీజులోకి వ‌చ్చిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి(5) కుదురుకున్నా భారీ షాట్లు ఆడ‌లేక‌పోయాడు. చివ‌ర‌కు అవేశ్ ఖాన్ ఓవ‌ర్లో చాహ‌ల్ చేతికి చిక్కాడు. ఆ త‌ర్వాతి బంతికే అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(0)ను బౌల్డ్ చేసిన అవేశ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీని కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు.

