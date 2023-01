Anandrao Adventures | చేతిలో పాల సీసాతో భూలోకానికి.. సుహాస్‌ కొత్త సినిమా ఫన్నీ లుక్‌

January 18, 2023 / 02:55 PM IST

కలర్‌ఫొటో సినిమాతో హీరోగా మంచి బ్రేక్‌ అందుకున్నాడు యువ నటుడు సుహాస్ (Suhas). ఇటీవలే హిట్‌ 2 సినిమాలో కీలక పాత్రలో మెరిశాడు సుహాస్‌. ఇవాళ సుహాస్‌ కొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. సుహాస్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్ (Anandrao Adventures)‌. ఈవెంట్‌లో సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ కూడా లాంఛ్ చేశారు.

సుహాస్‌ విష్ణు మూర్తిలా కిరీటం పెట్టుకుని.. చేతిలో పాల సీసాతో స్వర్గలోకం నుంచి భూలోకానికి వస్తున్నట్టుగా ఉన్న ఫన్నీ పోస్టర్‌తో అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాడు. పూజా కార్యక్రమానికి టాలీవుడ్ హీరో రానా దగ్గుబాటి (Rana Daggubati) ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యాడు. ఆనంద్ దేవరకొండ, క్రిష్‌, నందినీ రెడ్డి, బీవీఎస్‌ రవి ఇతర సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. .

రానా ఫస్ట్ లుక్‌ లాంఛ్ చేయగా.. క్రిష్‌ స్క్రిప్ట్‌ను టీంకు అందజేశాడు. రామ్‌ పసుపులేటి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. Xappie Studios నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఉదయ్‌ కోల, విజయ్‌ శేఖర్‌ అన్నె, సురేశ్‌ కొత్తింటి నిర్మాతలుగా, సుహాసిని రాహుల్‌, మురళీ జంపన సహనిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

సుహాస్‌ ఇప్పటికే షణ్ముఖ ప్రశాంత్‌ డైరెక్షన్‌లో రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఫన్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ప్రొఫెషనల్‌ కష్టాలు ఎదుర్కొనే రైటర్‌గా కనిపించబోతున్నాడు సుహాస్‌. ఇప్పటికే విడుదలైన లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

సుహాస్‌ కొత్త సినిమా ఫన్నీ లుక్‌

And the Adventure begins in style ✌️

Here’s the Title & First Look of @XappieStudios Prod No-4 : #AnandaraoAdventures ❤️‍🔥

⭐ing @ActorSuhas

Directed by #RamPasupuleti

A @MickeyJMeyer Musical 🎶

Produced by UdayKola, VijayShekhar, Suresh Kothinti#StreamlineProductions pic.twitter.com/vwImPj8uVs

— Xappie Studios (@XappieStudios) January 18, 2023