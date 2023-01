January 18, 2023 / 06:32 PM IST

మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) త్వరలోనే ధమ్‌కీ (Dhamki) ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ధమ్‌ కీ నుంచి మావా బ్రో సాంగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ సాంగ్‌ ప్రోమోను రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ వెర్షన్‌ కూడా లాంఛ్ కానుంది. ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను జనవరి 20న విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ స్పెషల్ పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు.

మాస్‌ టచ్‌ ఇస్తూ స్టైలిష్‌గా ఈ సాంగ్ ఉండబోతున్నట్టు పోస్టర్‌తో అర్థమవుతుంది. ధమ్‌ కీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఆల్‌మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్లా సాంగ్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. ధమ్‌ కీ చిత్రంలో రావు రమేశ్‌, హైపర్‌ ఆది, పృథ్విరాజ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ధమ్‌కీ చిత్రం 2023 ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

ఇప్పటివరకు విడుదలైన ధమ్‌ కీ రషెస్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ధమ్‌ కీ మూవీని వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ధమ్‌ కీ ఫిబ్రవరి 17న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ధమ్‌ కీ ప్రాజెక్ట్‌కి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ స్టోరీ అందిస్తుండగా.. లియోన్‌ జేమ్స్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు.

