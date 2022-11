Hit 2 Song Promo | హిట్‌ 2 నుంచి ఉరికె ఉరికె వీడియో సాంగ్‌ ప్రోమో

November 8, 2022 / 06:13 PM IST

అడివిశేష్‌, శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో క్రైం బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఉరికె ఉరికె వీడియో సాంగ్‌ ప్రోమోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. సింగింగ్‌ సెన్సేషన్‌ సిద్‌ శ్రీరామ్‌ పాడిన ఉరికె ఉరికె మనసే ఉరికె వీడియో సాంగ్‌ ప్రోమో రొమాంటిక్ లవ్‌ ట్రాక్‌తో సాగుతూ మ్యూజిక్‌, మూవీ లవర్స్‌ ను ఆకట్టుకుంటోంది.

ఈ పాటను కృష్ణకాంత్‌ రాయగా.. ఎంఎం శ్రీలేఖ, సురేశ్‌ బొబ్బిలి కంపోజ్ చేశారు. ఉరికె ఉరికె ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ను నవంబర్‌ 10న విడుదల చేయనున్నారు. హిట్‌ 2 చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌ లో నటిస్తోంది. పోసాని కృష్ణమురళి, తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని హిట్‌ 2 చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్‌, టీజర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

ఉరికె ఉరికె వీడియో సాంగ్‌ ప్రోమో..

An air of romance this winter❤️#UrikeUrike song from #HIT2 sung by @sidsriram song promo out now ❤️‍🔥https://t.co/OFrStoyk04

Full Video Song on Nov 10th ❣️@AdiviSesh @NameisNani @Meenakshiioffl @tprashantii @mmsreelekha @walpostercinema @saregamasouth @maniDop @Garrybh88 pic.twitter.com/oYxPWvzi7p

— Sailesh Kolanu (@KolanuSailesh) November 8, 2022