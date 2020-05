గ్లామర్ బ్యూటీ రాశీ ఖ‌న్నా లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో త‌న‌లో దాగి ఉన్న ప్ర‌తిభ‌ని బ‌య‌ట‌కి తీస్తుంది. చిన్న‌ప్పుడు గిటార్ నేర్చుకున్న ఈ అమ్మ‌డు తాజాగా త‌న ఫేవ‌రేట్ సాంగ్‌ని గిటార్ ద్వారా ప్లే చేసింది. ఇది మీ అంద‌రికి నచ్చుతుంద‌ని కామెంట్ చేసింది.



రాశీ ఖ‌న్నా గ‌త ఏడాది ప్ర‌తి రోజూ పండగే, వెంకీ మామ చిత్రాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఈ ఏడాది వ‌ర‌ల్డ్ ఫేమ‌స్ ల‌వ‌ర్‌లో విజ‌య్ స‌ర‌స‌న న‌టించింది. ఈ చిత్రంలో రాశీ రొమాన్స్ శృతి మించ‌డంతో నెటిజ‌న్స్ ఆమెపై సీరియ‌స్ అయ్యారు. దీంతో ఇంకోసారి అలాంటి పాత్ర‌లు చేయ‌కూడద‌ని డిసైడ్ అయింది ఈ అందాల రాశి. ప్ర‌స్తుతం త‌న చేతిలో ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు లేవు.



Music - the language of the heart..

Have been trying my hands at the guitar..

This song that I played is one of my favourites.. - “Get you the moon” (Kina ft. Snow) Hope you guys like the effort ☺️ pic.twitter.com/QnEXOR5sZy