AKhanda | బాలకృష్ణ అఖండ విజయానికి ఏడాది

December 2, 2022 / 12:27 PM IST

బాల‌కృష్ణ (Balakrishna), బోయ‌పాటి శీను (Boyapati srinu) కాంబినేషన్ వస్తుందంటే చాలు మూవీ లవర్స్‌లో అంచనాలు ఆకాశానంటేస్తాయి. ఇండస్ట్రీ అంతా రికార్డుల గురించే మాట్లాడుకుంటుంది. ఈ క్రేజీ కాంబోలో మూడో సినిమాగా వచ్చి హ్యాట్రిక్‌ కొట్టిన ప్రాజెక్ట్‌ అఖండ (Akhanda). బాలకృష్ణ కెరీర్‌లో వన్‌ ఆఫ్ ది మైల్ స్టోన్ మూవీగా నిలిచింది అఖండ.

ఈ క్రేజీ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా విడుదలై నేటికి ఏడాది పూర్తి చేసుకుంది. అఖండ 2021 డిసెంబర్ 2న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్ థ‌మ‌న్ (S Thaman) బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అఖండ సక్సెస్‌లో కీ రోల్‌ పోషించిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అఖండ పాత్ర పరకాయ ప్రవేశం చేసిన వచ్చే సన్నివేశాలు థమన్‌ స్కోర్‌తో ప్రేక్షకులకు థ్రిల్‌ అందించడమే కాదు.. గూస్‌ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి.

సెకండాఫ్‌లో వచ్చే బీజీఎం, అఘోరాల ఎపిసోడ్‌ సినిమాను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. సింహా, లెజెండ్ చిత్రాల తర్వాత బోయ‌పాటి, బాల‌కృష్ణ కలయికలో వచ్చింది అఖండ. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కించిన అఖండ చిత్రంలో ప్రగ్యాజైశ్వాల్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ లో న‌టించింది. శ్రీకాంత్ విల‌న్‌గా న‌టించగా.. జ‌గ‌ప‌తిబాబు, పూర్ణ కీల‌క పాత్రలు పోషించారు.

అఖండ విజయానికి నేటితో ఏడాది..

.@MusicThaman’s Thumping , Goosebumps Loaded BGM & @dwarakacreation’s Splendid Production Values are perfect add on for this Mass Blockbuster🔥#MiryalaRavinderReddy @ItsMePragya @LahariMusic pic.twitter.com/gGOAkFbjEK

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 2, 2022